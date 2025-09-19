В Омске скончался известный врач Шамиль Сабитов

Омское здравоохранение постигла тяжелая утрата. В четверг, 18 сентября, на 68-м году ушел из жизни выдающийся врач-гинеколог, заведующий 1-м гинекологическим отделением БСМП № 9 Шамиль Шарипович Сабитов.

Более четверти века он посвятил работе в этом медицинском учреждении, став настоящей легендой для коллег и наставником для многих поколений врачей. Как отмечают в министерстве здравоохранения Омской области, Шамиль Сабитов был не только специалистом высшей квалификационной категории, но и человеком исключительной отзывчивости и справедливости. Он заслужил безграничное уважение в профессиональном сообществе и искреннее доверие тысяч благодарных пациенток, которым он помог за годы своей практики.

Его многолетний добросовестный труд и преданность медицине были отмечены многочисленными почетными грамотами и высокими наградами, среди которых нагрудный знак «Отличник здравоохранения», Золотой знак «КМСЧ № 9» и почетное звание «Заслуженный работник здравоохранения Омской области».

Память о Шамиле Шариповиче Сабитове как о блестящем враче и замечательном человеке навсегда сохранится в сердцах его коллег и пациентов.

Церемония прощания состоится в субботу, 20 сентября, с 11:00 до 13:00. Она пройдет в ритуальном зале по адресу: проспект 10 лет Октября, дом 208в.