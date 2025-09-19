В Татарске сотрудники МЧС потушили крупный пожар в жилом доме

В городе Татарск Новосибирской области произошел пожар в частном жилом доме, сообщение о котором поступило в экстренные службы в 19:55.

Уже через шесть минут на место прибыли первые пожарно-спасательные расчеты и обнаружили открытое горение и сильное задымление внутри дома.

В 20:18 пожарным удалось ликвидировать открытое горение.

Согласно оперативной информации, в результате пожара есть пострадавшие. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, выясняющая обстоятельства случившегося.

В ликвидации пожара принимали участие 13 сотрудников МЧС России и 3 единицы техники.

Ранее Сиб.фм писал о том, что МЧС предупредило новосибирцев о пожароопасной обстановке на выходных.