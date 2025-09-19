82.76% -1.2
82.76% -1.2
сегодня
19 сентября, 23:44
пробки
1/10
погода
+8.7°C
курсы валют
usd 83.59 | eur 98.88
82.76% -1.2
сегодня
19 сентября, 23:44
пробки
1/10
погода
+8.7°C
курсы валют
usd 83.59 | eur 98.88
сегодня 22:15
проиcшествия

В Татарске сотрудники МЧС потушили крупный пожар в жилом доме

Фото: пресс-служба управления МЧС по НСО
Подпишитесь на Telegram-канал

В городе Татарск Новосибирской области произошел пожар в частном жилом доме, сообщение о котором поступило в экстренные службы в 19:55.

Уже через шесть минут на место прибыли первые пожарно-спасательные расчеты и обнаружили открытое горение и сильное задымление внутри дома.

В 20:18 пожарным удалось ликвидировать открытое горение.

Согласно оперативной информации, в результате пожара есть пострадавшие. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, выясняющая обстоятельства случившегося.

В ликвидации пожара принимали участие 13 сотрудников МЧС России и 3 единицы техники.

Ранее Сиб.фм писал о том, что МЧС предупредило новосибирцев о пожароопасной обстановке на выходных.

ОЦЕНИТЬ статью
1
Подпишитесь на нас в Telegram

Денис Дычаковский
Журналист

Читайте в
Мы используем файлы cookie и сервисы аналитики (включая Яндекс.Метрику) для улучшения работы сайта. Продолжая использование сайта, вы соглашаетесь с обработкой ваших персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.