МЧС предупредило новосибирцев о пожароопасной обстановке на выходных

В предстоящие выходные дни в Новосибирской области ожидается сложная пожароопасная обстановка.

Главное управление МЧС России по региону предупреждает жителей о сохранении высокого уровня угрозы — четвертого класса пожарной опасности.

Основную опасность будут представлять природные пожары. Спасатели призывают граждан быть крайне осторожными с огнем. Любое нарушение правил — разведение костров и мангалов, проведение огневых работ вблизи лесных массивов — может спровоцировать масштабное возгорание.

Погодные условия будут переменчивыми: дневная температура достигнет +22°C, а ночью столбики термометров опустятся до +2...+12°C. Утром в отдельных районах возможны туманы, что значительно ухудшит видимость на дорогах и потребует от водителей особой внимательности.

МЧС России напоминает о необходимости соблюдения ключевых правил безопасности: воздерживайтесь от разведения костров вблизи лесных массивов, не проводите работы с использованием открытого огня у кромки леса, а также не используйте самодельные электрообогревательные приборы, а кроме того, регулярно проверяйте исправность электропроводки и бытовой техники. Обязательно избегайте перегрузки электросети, особенно при использовании обогревателей, не курите в помещениях, всегда тушите окурки, соблюдайте скоростной режим на дорогах и будьте готовы к ухудшению видимости из-за тумана.

Соблюдение этих простых рекомендаций поможет избежать чрезвычайных ситуаций и сохранить жизнь и здоровье.

