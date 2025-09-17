На станции «Площадь Ленина» пройдут учения МЧС с техникой

В ночь с 17 на 18 сентября на станции новосибирского метро «Площадь Ленина» пройдут масштабные учения спасателей.

Специальная техника МЧС будет стянута к входам в подземку в период с часа до трех часов ночи.

В ходе учений аварийно-спасательные подразделения отработают алгоритмы действий в чрезвычайной ситуации. В связи с этим жителям и гостям города следует быть готовыми к большому скоплению спецтранспорта вблизи станции.

Сотрудники МЧС призывают граждан сохранять спокойствие, если они станут свидетелями необычной активности. Все запланированные мероприятия носят учебный характер.

