82.76% -1.2
82.76% -1.2
сегодня
18 сентября, 01:30
пробки
0/10
погода
+7.5°C
курсы валют
usd 82.99 | eur 98.29
вчера 23:26
общество

На станции «Площадь Ленина» пройдут учения МЧС с техникой

Фото: телеграм-канал АСТ-54 Black
В ночь с 17 на 18 сентября на станции новосибирского метро «Площадь Ленина» пройдут масштабные учения спасателей.

Специальная техника МЧС будет стянута к входам в подземку в период с часа до трех часов ночи.

В ходе учений аварийно-спасательные подразделения отработают алгоритмы действий в чрезвычайной ситуации. В связи с этим жителям и гостям города следует быть готовыми к большому скоплению спецтранспорта вблизи станции.

Сотрудники МЧС призывают граждан сохранять спокойствие, если они станут свидетелями необычной активности. Все запланированные мероприятия носят учебный характер.

Ранее Сиб.фм писал о том, что спасатели МЧС провели крупные учения по тушению пожара на речном судне в Новосибирске.

Денис Дычаковский
Журналист

