Восемь лет колонии получил ревнивец, зарезавший соперника в Новосибирске

Пострадавший скончался в медицинском учреждении через 23 дня.

18 сентября 2025 года Ордынский районный суд Новосибирской области завершил рассмотрение дела Сергея Шутанова, признав его виновным в нанесении тяжкого вреда здоровью, представлявшего угрозу для жизни, с использованием предмета в качестве оружия, что привело к гибели потерпевшего по неосторожности.

Следствием и судом установлено, что Шутанов, находясь в гостях у своего приятеля в поселке Петровский, распивал с ним алкоголь. Во время застолья между мужчинами возникла ссора, вызванная ревностью. В ходе конфликта, подсудимый схватил кухонный нож и нанес потерпевшему несколько ударов в область груди, подмышечной области и живота.

Потерпевший был доставлен в медицинское учреждение, где скончался спустя 23 дня после инцидента. Судмедэкспертиза установила прямую связь между нанесенными ранениями и летальным исходом.

Сергею Шутанову назначено наказание в виде 8 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

Данный приговор пока не вступил в законную силу.