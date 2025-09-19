82.76% -1.2
82.76% -1.2
сегодня
19 сентября, 15:25
пробки
5/10
погода
+20.4°C
курсы валют
usd 83.17 | eur 98.97
82.76% -1.2
сегодня
19 сентября, 15:25
пробки
5/10
погода
+20.4°C
курсы валют
usd 83.17 | eur 98.97
сегодня 12:45
общество

Восемь лет колонии получил ревнивец, зарезавший соперника в Новосибирске

Фото: pixabay.com
Подпишитесь на Telegram-канал

Пострадавший скончался в медицинском учреждении через 23 дня.

18 сентября 2025 года Ордынский районный суд Новосибирской области завершил рассмотрение дела Сергея Шутанова, признав его виновным в нанесении тяжкого вреда здоровью, представлявшего угрозу для жизни, с использованием предмета в качестве оружия, что привело к гибели потерпевшего по неосторожности.

Следствием и судом установлено, что Шутанов, находясь в гостях у своего приятеля в поселке Петровский, распивал с ним алкоголь. Во время застолья между мужчинами возникла ссора, вызванная ревностью. В ходе конфликта, подсудимый схватил кухонный нож и нанес потерпевшему несколько ударов в область груди, подмышечной области и живота.

Потерпевший был доставлен в медицинское учреждение, где скончался спустя 23 дня после инцидента. Судмедэкспертиза установила прямую связь между нанесенными ранениями и летальным исходом.

Сергею Шутанову назначено наказание в виде 8 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

Данный приговор пока не вступил в законную силу.

ОЦЕНИТЬ статью
0
Подпишитесь на нас в Telegram

Дарья Лапина
Журналист

Читайте в
Мы используем файлы cookie и сервисы аналитики (включая Яндекс.Метрику) для улучшения работы сайта. Продолжая использование сайта, вы соглашаетесь с обработкой ваших персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.