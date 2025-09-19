82.76% -1.2
82.76% -1.2
сегодня
19 сентября, 11:45
пробки
4/10
погода
+18.2°C
курсы валют
usd 83.17 | eur 98.97
82.76% -1.2
сегодня
19 сентября, 11:45
пробки
4/10
погода
+18.2°C
курсы валют
usd 83.17 | eur 98.97
сегодня 10:25
общество

Вскрылись подробности «удара» по тепловой инфраструктуре в Линево под Новосибирском

Фото: Сиб.фм
Подпишитесь на Telegram-канал

Голые теплотрассы и неготовность к запуску отопления остались в Линево после уходы его главы Грушевого на пост депутата.

Бывший глава рабочего поселка Линево Дмитрий Грушевой, утративший доверие губернатора, выиграл выборы в Совет депутатов и покинул пост главы поселка. Ростехнадзор проверяет готовность теплосетей и котельной Линево к отопительному сезону, выявив множество нарушений, что привело к введению режима повышенной готовности в районе. Об этом пишет «Весь Искитим».

Администрация Искитимского района обвиняет Грушевого в плохой подготовке поселка к зиме, отмечая, что он не подписал постановление о начале отопительного сезона и не предоставил документы о готовности жилого фонда в Жилищную инспекцию. Областной суд оставил в силе решение о досрочном прекращении полномочий Грушевого.

Администрация поселка заключила контракт на ремонт системы горячего водоснабжения в неподходящее время, оголив теплотрассу. Отопительный сезон в Искитимском районе начался 17 сентября, но готовность Линево к нему под вопросом.

ОЦЕНИТЬ статью
0
Подпишитесь на нас в Telegram

Дарья Лапина
Журналист

Читайте в
Мы используем файлы cookie и сервисы аналитики (включая Яндекс.Метрику) для улучшения работы сайта. Продолжая использование сайта, вы соглашаетесь с обработкой ваших персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.