Житель Новосибирской области выпил и зарезал 65-летнего мужчину

Трагедия развернулась в Искитимском районе, 54-летний подозреваемый задержан. Ведется следствие.

В Искитимском районе Новосибирской области завершено разбирательство в отношении 54-летнего местного жителя, имеющего криминальное прошлое. Его обвиняют в нанесении тяжких телесных повреждений своему приятелю, что стало причиной его гибели. Дело передано в суд.

Следственный комитет по Искитимскому району завершил следственные мероприятия по уголовному делу, возбужденному против жителя Искитимского района. Ему инкриминируется преступление, предусмотренное статьей 111, часть 4 УК РФ, а именно умышленное нанесение серьезного вреда здоровью, что по неосторожности привело к смерти пострадавшего.

Согласно материалам следствия, в апреле текущего года обвиняемый гостил у своего товарища в одном из сел Искитимского района. Они вместе употребляли алкоголь. Во время совместного времяпрепровождения между мужчинами возникла ссора из-за пустяка. В ходе конфликта обвиняемый схватил нож и нанес удар собутыльнику в область жизненно важных органов. 65-летний пострадавший скончался в больнице спустя несколько дней от полученных травм.