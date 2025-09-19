82.76% -1.2
сегодня 11:17
общество

Житель Новосибирской области выпил и зарезал 65-летнего мужчину

Фото: СК РФ по НСО
Трагедия развернулась в Искитимском районе, 54-летний подозреваемый задержан. Ведется следствие.

В Искитимском районе Новосибирской области завершено разбирательство в отношении 54-летнего местного жителя, имеющего криминальное прошлое. Его обвиняют в нанесении тяжких телесных повреждений своему приятелю, что стало причиной его гибели. Дело передано в суд.

Следственный комитет по Искитимскому району завершил следственные мероприятия по уголовному делу, возбужденному против жителя Искитимского района. Ему инкриминируется преступление, предусмотренное статьей 111, часть 4 УК РФ, а именно умышленное нанесение серьезного вреда здоровью, что по неосторожности привело к смерти пострадавшего.

Согласно материалам следствия, в апреле текущего года обвиняемый гостил у своего товарища в одном из сел Искитимского района. Они вместе употребляли алкоголь. Во время совместного времяпрепровождения между мужчинами возникла ссора из-за пустяка. В ходе конфликта обвиняемый схватил нож и нанес удар собутыльнику в область жизненно важных органов. 65-летний пострадавший скончался в больнице спустя несколько дней от полученных травм.

Дарья Лапина
Журналист

