Аномальный снег и дождь ожидаются в Новосибирске в октябре 2025 года

В Новосибирске климатолог Алексей Непомнящих заявил об аномальном снеге и дожде в октябре 2025 года.

По его словам, подобные погодные условия, возникающие в период межсезонья, становятся все более непредсказуемыми и интенсивными из-за глобального изменения климата. Непомнящих подчеркнул, что традиционные модели прогнозирования погоды все чаще дают сбои, особенно в регионах с резко континентальным климатом, к которым относится и Новосибирск.

Он отметил, что необычное сочетание снега и дождя в октябре может привести к ряду проблем.

«Во-первых, это увеличивает риск гололедицы и травматизма. Во-вторых, мокрый снег, налипая на провода и деревья, может вызвать обрывы линий электропередач и падение ветвей. В-третьих, резкие перепады температур негативно сказываются на сельскохозяйственных культурах, которые еще не успели собрать», – рассуждает климатолог.

Ранее климатолог заявлял, что в октябре новосибирцев ждут аномальные погодные явления.