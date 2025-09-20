82.76% -1.2
82.76% -1.2
сегодня
20 сентября, 05:09
пробки
0/10
погода
+6.5°C
курсы валют
usd 83.59 | eur 98.88
82.76% -1.2
сегодня
20 сентября, 05:09
пробки
0/10
погода
+6.5°C
курсы валют
usd 83.59 | eur 98.88
сегодня 04:30
общество

Аномальный снег и дождь ожидаются в Новосибирске в октябре 2025 года

Фото: Сиб.фм
Подпишитесь на Telegram-канал

В Новосибирске климатолог Алексей Непомнящих заявил об аномальном снеге и дожде в октябре 2025 года.

По его словам, подобные погодные условия, возникающие в период межсезонья, становятся все более непредсказуемыми и интенсивными из-за глобального изменения климата. Непомнящих подчеркнул, что традиционные модели прогнозирования погоды все чаще дают сбои, особенно в регионах с резко континентальным климатом, к которым относится и Новосибирск.

Он отметил, что необычное сочетание снега и дождя в октябре может привести к ряду проблем.

«Во-первых, это увеличивает риск гололедицы и травматизма. Во-вторых, мокрый снег, налипая на провода и деревья, может вызвать обрывы линий электропередач и падение ветвей. В-третьих, резкие перепады температур негативно сказываются на сельскохозяйственных культурах, которые еще не успели собрать», – рассуждает климатолог.

Ранее климатолог заявлял, что в октябре новосибирцев ждут аномальные погодные явления.

ОЦЕНИТЬ статью
0
Подпишитесь на нас в Telegram

Денис Дычаковский
Журналист

Читайте в
Мы используем файлы cookie и сервисы аналитики (включая Яндекс.Метрику) для улучшения работы сайта. Продолжая использование сайта, вы соглашаетесь с обработкой ваших персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.