Автоцистерна с дизельным топливом опрокинулась на трассе в Новосибирской области

20 сентября на 12-м километре автодороги Красный Камешок — Ключики в Сузунском районе Новосибирской области произошло дорожно-транспортное происшествие, повлекшее за собой экологические последствия.

В результате аварии на землю вылилось около 24 тонн горючего, сообщили в областной прокуратуре.

По предварительным данным, в результате происшествия никто не пострадал, возгорания удалось избежать.

В настоящее время сотрудники прокуратуры проводят проверку соблюдения правил перевозки опасных грузов, оценивают состояние автодороги и ущерб, нанесенный окружающей среде. По результатам проверки будут приняты меры прокурорского реагирования.