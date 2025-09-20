82.76% -1.2
проиcшествия

Автоцистерна с дизельным топливом опрокинулась на трассе в Новосибирской области

Фото: прокуратура Новосибирской области
20 сентября на 12-м километре автодороги Красный Камешок — Ключики в Сузунском районе Новосибирской области произошло дорожно-транспортное происшествие, повлекшее за собой экологические последствия.

В результате аварии на землю вылилось около 24 тонн горючего, сообщили в областной прокуратуре.

По предварительным данным, в результате происшествия никто не пострадал, возгорания удалось избежать.

В настоящее время сотрудники прокуратуры проводят проверку соблюдения правил перевозки опасных грузов, оценивают состояние автодороги и ущерб, нанесенный окружающей среде. По результатам проверки будут приняты меры прокурорского реагирования.

Денис Дычаковский
Журналист

