Четыре человека пострадали в массовой аварии в Новосибирске

Четыре человека пострадали в результате массового ДТП на Гусинобродском шоссе

Минувшей ночью, 20 сентября, на Гусинобродском шоссе в Октябрьском районе Новосибирска произошло крупное дорожно-транспортное происшествие с участием четырех автомобилей. В аварии столкнулись легковые автомобили марок «Субару», «Мазда 3», «Тойота Королла» и грузовой автомобиль «Мерседес Бенц».

По предварительным данным Госавтоинспекции, водитель автомобиля «Субару Форестер», двигаясь по Гусинобродскому шоссе в сторону улицы Есенина, неожиданно выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с тремя другими транспортными средствами.

В результате ДТП травмы различной степени тяжести получили 29-летний пассажир «Субару», 57-летний водитель «Тойоты» и два его пассажира в возрасте 55 лет. Все пострадавшие были эвакуированы с места происшествия и доставлены в ближайшее медицинское учреждение для оказания квалифицированной помощи.

На месте аварии работали сотрудники Госавтоинспекции, которые устанавливают причины и обстоятельства произошедшего. Ведется расследование для выяснения всех деталей инцидента и определения степени вины каждого из участников ДТП.