Глава СКР взял на контроль дело о травмированной в автобусе девочке

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин взял на личный контроль проверку по факту травмирования трехлетней девочки в новосибирском автобусе.

Инцидент, произошедший 18 сентября и получивший резонанс в СМИ, привлек внимание центрального аппарата ведомства.

По предварительной информации, водитель автобуса совершил резкий маневр, из-за чего находившаяся в салоне коляска с трехлетней девочкой опрокинулась. Ребенок получил травмы и был госпитализирован.

Сразу после происшествия следственное управление СК по Новосибирской области организовало процессуальную проверку по факту оказания небезопасных транспортных услуг. Теперь глава федерального ведомства Александр Бастрыкин поручил руководителю регионального управления Евгению Долгалеву лично доложить о промежуточных результатах и итоговом решении по данному делу.

Исполнение этого поручения, а также весь ход процессуальной проверки поставлены на контроль в центральном аппарате Следственного комитета.