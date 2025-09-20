Мотофест в Новосибирске 20 сентября: фоторепортаж

В Новосибирске в субботу, 20 сентября, состоялось крупное праздничное мероприятие — мотофест.
В нем принимали участие сотни жителей региона и десятки единиц различной техники.
Были представлены различные модели как мотоциклов, так и автомобилей и иной автотехники.
Автомобили с очень мощными двигателями, в том числе спорткары, и трюки на мотоциклах ждали зрителей.
Стоит отметить тот факты, что последние были особенно популярны.
Однако и мощные спорткары производства различных стран завораживали воображение пришедших на праздник.
Каждый новосибирец мог найти на фестивале что-то новое и удивиться невиданному ранее в мире авто- и мототехники.
Многие трюки мотоциклисты делали в парном исполнении.
Профессионалы за рулем охотно шли на контакт со зрителями.
Создавали атмосферу и профессиональные танцоры, которые показали высший класс жителям города и региона.
Всем желающим охотно демонстрировали, как устроены мощные спортивные авто, которые демонстрировались на выставке.
Нашлось там место и великолепным ретромоделям советского периода.
Победители в различных номинациях фестиваля получили ценные призы.
Мероприятие объединило новосибирцев всех возрастов и профессий.