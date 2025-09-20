На Гусинобродском шоссе под Новосибирском вновь начато реверсивное движение

После завершения ремонтных работ на участке путепровода в районе села Гусиный брод на трассе Новосибирск-Ленинск-Кузнецкий были выявлены дефекты.

Об этом сообщили в Территориальном управлении автомобильных дорог (ТУАД) Новосибирской области.

В настоящее время подрядная организация занимается устранением обнаруженных недочетов, что потребует дополнительного времени.

Сообщается, что сейчас ведутся работы по переустройству асфальтобетонного покрытия. Завершение всех необходимых работ планируется на следующей неделе. Водителям следует учитывать данную информацию при планировании маршрута.

