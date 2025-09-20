82.76% -1.2
сегодня 18:48
общество

На Гусинобродском шоссе под Новосибирском вновь начато реверсивное движение

Фото: Сиб.фм
После завершения ремонтных работ на участке путепровода в районе села Гусиный брод на трассе Новосибирск-Ленинск-Кузнецкий были выявлены дефекты.

Об этом сообщили в Территориальном управлении автомобильных дорог (ТУАД) Новосибирской области.

В настоящее время подрядная организация занимается устранением обнаруженных недочетов, что потребует дополнительного времени.

Сообщается, что сейчас ведутся работы по переустройству асфальтобетонного покрытия. Завершение всех необходимых работ планируется на следующей неделе. Водителям следует учитывать данную информацию при планировании маршрута.

Ранее Сиб.фм писал о том, что Минтранс провел проверку ремонта на дорогах области.

Денис Дычаковский
Журналист

