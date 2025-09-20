Новосибирец покорил Эльбрус на мотопараплане

Новосибирский спортсмен Сергей Михеев совершил уникальный и рискованный полет над высочайшей вершиной Европы — Эльбрусом.

45-летний пилот поднялся на мотопараплане на высоту 5700 метров, преодолев технические трудности и сложные погодные условия. Подробностями этого экстремального приключения он поделился с изданием АиФ-Новосибирск.

Покорение Эльбруса оказалось настоящим испытанием. По словам Сергея, первая попытка сорвалась из-за сильного холода и отказа техники — на морозе разрядился аккумулятор. На следующий день, несмотря на плотную облачность, команда решилась на старт, предварительно утеплившись и защитив оборудование от замерзания с помощью специальных грелок.

Главной проблемой стала посадка: из-за переменчивой горной погоды было крайне сложно предсказать, где можно будет безопасно приземлиться. «Все меняется прямо на глазах, может и дождь пойти», — поделился спортсмен.

Во время полета Сергей Михеев признался, что ему очень хотелось подлететь к вершине ближе, чтобы коснуться снега ногой, однако он опасался возможного отказа двигателя. Впрочем, спортсмен был уверен в своих силах, так как его многолетний опыт позволяет совершать безопасную посадку даже с заглушенным мотором на небольшие площадки.

Сибиряк считает, что успех полета стал возможен благодаря идеальному стечению обстоятельств: удачной погоде, надежной технике, тщательной подготовке и, конечно, его профессиональным навыкам.