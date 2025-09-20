Новосибирец Поляков сфотографировал полет кометы и туманности

Новосибирский астрофотограф Алексей Поляков поделился кадрами глубокого космоса, сделанными в ночь на 19 сентября.

Проведя за съемкой всю ночь вдали от городской застройки, в районе деревни Жеребцово, он запечатлел сразу несколько редких и красивых небесных объектов.

Главными героями фотосессии стали знаменитые туманности «Северная Америка» и «Пеликан» из созвездия Лебедя, а также яркая комета C/2025 A6 (Lemmon).

Фотосъемка кометы стала настоящей технической задачей. Как рассказал сам Алексей, чтобы получить четкое изображение летящего объекта, ему потребовался почти час. Он сделал 63 отдельных снимка с выдержкой по 30 секунд каждый, а затем объединил их, сфокусировавшись на движении самой кометы. Именно поэтому на итоговом фото звезды выглядят как вытянутые треки — камера следовала за кометой, а не за неподвижным звездным фоном.

