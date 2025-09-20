Новосибирск признан городом с наиболее дорогой арендой жилья в Сибири

Новосибирск занимает первое место среди городов Сибирского федерального округа по объему рынка премиальной недвижимости, предназначенной для аренды.

Согласно данным сервиса Циан, в Новосибирске насчитывается около 900 объектов элитного класса, с ежемесячной стоимостью аренды от 50 тысяч рублей. Для сравнения, в других городах СФО общее количество подобных предложений не превышает 600.

Самым дорогим предложением на рынке аренды Новосибирска является трехкомнатная квартира площадью 100 квадратных метров, расположенная на улице Московской. Ежемесячная арендная плата за данную квартиру составляет 300 тысяч рублей. Аналогичные по характеристикам объекты в других городах-миллионниках Сибири предлагаются в аренду по значительно более низким ценам – от 90 до 150 тысяч рублей в месяц. Таким образом, Новосибирск является безусловных лидером по стоимости премиального арендного жилья в регионе.

