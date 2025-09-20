Новосибирск станет фан-зоной Интервидения

Новосибирск присоединится к главному музыкальному событию осени: в городе будет организована официальная фан-зона для просмотра финала международного конкурса «Интервидение».

Жителей и гостей города приглашают в концертный комплекс им. В. В. Маяковского, чтобы вместе следить за прямой трансляцией и поддерживать артистов на большом экране.

Финал грандиозного шоу состоится 20 сентября в Подмосковье. За победу будут бороться представители 23 стран, среди которых артисты из Бразилии, Китая, Индии, ОАЭ, ЮАР, Казахстана и России. На кону не только престижный хрустальный кубок, но и внушительный денежный приз — 30 миллионов рублей. Прямую трансляцию конкурса будет вести «Первый канал».

Для новосибирцев, желающих стать частью этого масштабного события, будет работать фан-зона в большом зале ККЗ им. В. В. Маяковского, рассчитанном на 1000 зрителей. Это уникальная возможность ощутить атмосферу конкурса и поболеть за фаворитов в компании единомышленников.

Вход свободный, однако стоит учесть возрастное ограничение контента — 16+. Трансляция начнется в 20:00 по московскому времени, что соответствует 00:00 21 сентября по новосибирскому времени. Фан-зона будет работать по адресу: Красный проспект, 15.