сегодня
20 сентября, 09:19
пробки
2/10
погода
+8.5°C
курсы валют
usd 83.59 | eur 98.88
сегодня 08:23
общество

Новосибирские ученые создали вакцину без иглы

Специалисты новосибирского научного центра «Вектор» совершили прорыв в вакцинологии, разработав и запатентовав инновационную вакцину от COVID-19, для введения которой не требуется игла.

Новая технология, основанная на струйной инъекции, обещает не только сделать процесс иммунизации более комфортным, но и значительно повысить ее эффективность.

Как сообщает ТАСС, в основе разработки лежит генетическая вакцина, использующая молекулы ДНК или мРНК для формирования иммунного ответа. Ключевая проблема таких препаратов заключалась в их низкой эффективности при введении обычным шприцем. Ученым «Вектора» удалось решить эту задачу с помощью безыгольного инъектора. Специальный прибор вводит препарат в виде тонкой струи, движущейся со скоростью 220 метров в секунду. Весь процесс занимает менее половины секунды.

Такой метод позволяет доставить генетический материал непосредственно в клетки, что, по словам разработчиков, обеспечивает более сильный и стойкий иммунитет по сравнению с традиционными уколами.

Среди других преимуществ новой технологии — снижение риска побочных эффектов, более низкая стоимость производства и полное отсутствие игл, что особенно важно для людей, испытывающих страх перед уколами. Технология уже успешно прошла доклинические испытания на лабораторных животных. Эта разработка открывает дорогу к новому поколению вакцин — более безопасных, эффективных и безболезненных.

Ранее Сиб.фм писал, сколько вакцин от гриппа привезли в Новосибирскую область.

0
Валерия Ким
Журналист

