Новосибирский агроном Шубина раскрыла дачникам, как спасти чеснок от гнили

Людмила Шубина, кандидат сельскохозяйственных наук, поделилась с изданием "АиФ-Новосибирск" советами о правильном хранении чеснока, чтобы предотвратить его гниение в зимний период.

На сохранность чеснока влияют такие факторы, как режим полива, внесение удобрений и своевременная уборка урожая. Эксперт отметила, что из-за ранней весны в этом году чеснок начал активно расти, поэтому дачникам следовало завершить уборку урожая до 20 июля. В дождливую погоду покровные чешуйки могут потрескаться, и если зубчики чеснока оголились при выкапывании, это негативно скажется на его хранении и может привести к гниению.

"После выкапывания чеснок следует поместить в прохладное место вместе с ботвой. После полного высыхания листвы чеснок обрезают и отправляют на хранение", – пояснила Людмила Шубина.

Для хранения чеснока рекомендуется сухое помещение с температурой от +5 до +10 градусов. В условиях квартиры необходимо выбрать наиболее прохладное место. При соблюдении этих условий и своевременной уборке урожая чеснок может храниться довольно долго.

