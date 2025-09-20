82.76% -1.2
сегодня
20 сентября, 21:40
пробки
2/10
погода
+11.6°C
курсы валют
usd 83.59 | eur 98.88
сегодня 19:37
общество

Новосибирский центр крови привлек новых доноров костного мозга

Фото предоставлены Новосибирским клиническим центром крови
19 сентября Новосибирский клинический центр крови провел акцию, приуроченную к Международному дню донора костного мозга.

Целью мероприятия стало увеличение числа добровольцев в реестре доноров гемопоэтических стволовых клеток.

Участники акции, зарегистрировавшиеся в качестве потенциальных доноров костного мозга, получили подарки от Российского Красного креста и Новосибирского художественного музея.

На сегодняшний день в базе Центра крови зарегистрировано 3030 доноров гемопоэтических стволовых клеток. Каждый человек, включенный в этот регистр, потенциально может спасти жизнь нуждающемуся в трансплантации костного мозга.

Участие в реестре доноров костного мозга – это шанс подарить надежду на выздоровление пациентам с тяжелыми заболеваниями крови.

Ранее Сиб.фм писал о том, что жителей региона регулярно награждают знаком "Почетный донор России".

Денис Дычаковский
Журналист

