Новосибирский центр крови привлек новых доноров костного мозга

19 сентября Новосибирский клинический центр крови провел акцию, приуроченную к Международному дню донора костного мозга.

Целью мероприятия стало увеличение числа добровольцев в реестре доноров гемопоэтических стволовых клеток.

Участники акции, зарегистрировавшиеся в качестве потенциальных доноров костного мозга, получили подарки от Российского Красного креста и Новосибирского художественного музея.

На сегодняшний день в базе Центра крови зарегистрировано 3030 доноров гемопоэтических стволовых клеток. Каждый человек, включенный в этот регистр, потенциально может спасти жизнь нуждающемуся в трансплантации костного мозга.

Участие в реестре доноров костного мозга – это шанс подарить надежду на выздоровление пациентам с тяжелыми заболеваниями крови.

