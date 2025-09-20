Новосибирцы могут получить деньги за льготные лекарства

Жители Новосибирска, имеющие право на льготные лекарства, теперь могут выбрать денежную компенсацию вместо бесплатных препаратов.

Мэрия города сообщила, что механизм возмещения средств за приобретение жизненно необходимых медикаментов доступен через Социальный фонд России.

Данная инициатива, направленная на повышение доступности медицинской помощи, позволяет определенным категориям граждан получить прибавку к пенсии или ежемесячную денежную выплату. Это решение призвано дать людям больше гибкости в выборе лекарств, не ограничиваясь только теми, что выдаются по льготе.

Кто имеет право на компенсацию: инвалиды всех групп, ветераны Великой Отечественной войны, участники боевых действий, ликвидаторы и пострадавшие в результате аварии на Чернобыльской АЭС и других радиационных катастроф, дети-инвалиды, дети-сироты, дети до трех лет, многодетные семьи.

Как оформить?

Для оформления компенсации необходимо обратиться в отделение Социального фонда России, в отдел социальной защиты населения или в многофункциональный центр (МФЦ). Также доступен удобный электронный способ подачи заявления через портал Госуслуг.

В пресс-службе СФР уточнили, что набор социальных услуг включает не только лекарственные препараты, но и медицинские изделия, продукты лечебного питания для детей-инвалидов, путевки на санаторно-курортное лечение, а также оплату проезда к месту лечения. Эти услуги могут быть предоставлены как в натуральном виде, так и в денежном эквиваленте по выбору гражданина.