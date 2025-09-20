Новосибирцы сыграли свадьбу на Северном полюсе

Пара из Новосибирска, Вадим и Алина, отметили свою девятую годовщину свадьбы одним из самых необычных способов в мире — проведя повторную свадебную церемонию на Северном полюсе.

Символический обряд бракосочетания для пары провел капитан атомного ледокола «50 лет Победы» Руслан Сасов прямо на вершине планеты.

По словам Вадима, выбор пал на одно из самых эксклюзивных и редко посещаемых мест на Земле. «Здесь побывало всего около 20 тысяч человек за всю историю человечества. Захотелось сделать что-то особенное, и мы это сделали», — рассказал он изданию АиФ-Новосибирск.

Идея провести церемонию в Арктике пришла от Клуба полярных путешествий. Супругам, которые вместе уже 13 лет, оставалось лишь взять с собой свадебные наряды и арку для фотосессии на фоне вечных льдов. Путешествие к полюсу пара совершила на единственном в России туристическом атомном ледоколе «50 лет Победы».

«Эмоции были ожидаемыми. Это было классно, было счастье, тепло, любовь», — поделилась впечатлениями Алина.

В память об этом уникальном событии супруги получили эксклюзивный сертификат, подтверждающий, что их союз был скреплен на Северном полюсе — документ, аналогов которому, по их словам, нет больше ни у кого в мире.