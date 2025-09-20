Самокатчик в критическом состоянии после ДТП на Кошурникова в Новосибирске

В Дзержинском районе Новосибирска произошло серьезное ДТП с участием электросамоката. У дома №29/1 на улице Кошурникова легковой автомобиль сбил мужчину, передвигавшегося на средстве индивидуальной мобильности.

По словам очевидцев, пострадавший находится в критическом состоянии.

Сила удара была такова, что у легкового автомобиля оказалось разбито лобовое стекло, а также сильно помяты капот и крыша. Это свидетельствует о высокой скорости в момент столкновения. Пострадавший самокатчик получил множественные тяжелые травмы.

На место происшествия незамедлительно прибыли сотрудники Госавтоинспекции и бригада скорой помощи. Медики борются за жизнь мужчины, однако официальной информации о его состоянии пока не поступало.

В настоящее время ГИБДД устанавливает все обстоятельства и причины аварии. Специалистам предстоит выяснить, кто из участников движения нарушил ПДД и спровоцировал столкновение.