Семь человек погибли от укусов клещей в Новосибирской области

Эпидемиологический сезон по клещевым инфекциям в Новосибирской области привел к трагическим последствиям: с его начала от клещевого энцефалита скончались семь человек.

Всего за медицинской помощью после укусов клещей обратились 13 611 жителей региона, о чем сообщили в центре ГО, ЧС и ПБ.

По состоянию на 18 сентября, лабораторные исследования подтвердили диагноз «клещевой энцефалит» у 76 пациентов. Еще у 137 человек был выявлен вирусный боррелиоз — другое опасное заболевание, переносимое клещами.

Активность клещей сохраняется: только за последнюю неделю в медучреждения обратились 210 человек, среди которых 73 — дети и подростки.

Согласно данным Роспотребнадзора, наиболее неблагополучная обстановка сложилась в Новосибирском районе, где зафиксировано 2633 случая. Также в лидерах по числу укусов — Искитимский (1714) и Мошковский (1064) районы, а также сам Новосибирск (2180).