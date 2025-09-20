Subaru спровоцировал массовое ДТП в Новосибирске

На Гусинобродском шоссе в Новосибирске произошло крупное ДТП с участием четырех автомобилей, в результате которого серьезно пострадали четыре человека. По предварительным данным Госавтоинспекции, причиной аварии стал выезд автомобиля Subaru Forester на полосу встречного движения.

Инцидент произошел 19 сентября в Октябрьском районе. Вылетев на встречную полосу, Subaru поочередно столкнулся с Mazda 3, Toyota Corolla и грузовиком Mercedes-Benz. Масштаб столкновения свидетельствует о высокой скорости и потере контроля над автомобилем.

Все пострадавшие были экстренно госпитализированы. Травмы получили 29-летний пассажир Subaru, а также 57-летний водитель и двое 50-летних пассажиров из Toyota Corolla. Степень тяжести их травм в настоящее время уточняется медиками.

На месте происшествия работает наряд ДПС. Сотрудники ГИБДД устанавливают все обстоятельства и точные причины произошедшего, а также личность водителя, находившегося за рулем Subaru.