В Новосибирске 21 сентября может потеплеть до +22 градусов

Новосибирцев ожидает теплая и солнечная суббота, 21 сентября.

Метеорологи в регионе говорят о серьезном повышении температуры воздуха в этот день. уже ночью столбик термометра падал до +7...+9 градусов в городе и +4...+6 градусов в пригороде, а в дневной период температура и вовсе достигает показателей в +20...+22 градусов.

Ожидается также переменная облачность, причем без выпадения осадков. Северный ветер будет дуть с небольшой скоростью, 4-9 метров в секунду, отметили специалисты в Западно-Сибирском УГМС.

По Новосибирской области ночью будет примерно от +1 до +6 градусов, а местами будет теплее — вплоть до +11. Днем температура будет подниматься примерно до +18...+23 градусов. В регионе также прогнозируется переменная облачность, почти без осадков. Ночью и утром в отдельных районах региона может быть туманно, а ветер будет северо-восточный, также силой 4-9 метров в секунду.