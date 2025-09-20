82.76% -1.2
сегодня
20 сентября, 21:41
пробки
2/10
погода
+11.6°C
курсы валют
usd 83.59 | eur 98.88
сегодня 20:33
общество

В Новосибирске 21 сентября может потеплеть до +22 градусов

Фото: Сиб.фм
Новосибирцев ожидает теплая и солнечная суббота, 21 сентября.

Метеорологи в регионе говорят о серьезном повышении температуры воздуха в этот день. уже ночью столбик термометра падал до +7...+9 градусов в городе и +4...+6 градусов в пригороде, а в дневной период температура и вовсе достигает показателей в +20...+22 градусов.

Ожидается также переменная облачность, причем без выпадения осадков. Северный ветер будет дуть с небольшой скоростью, 4-9 метров в секунду, отметили специалисты в Западно-Сибирском УГМС.

По Новосибирской области ночью будет примерно от +1 до +6 градусов, а местами будет теплее — вплоть до +11. Днем температура будет подниматься примерно до +18...+23 градусов. В регионе также прогнозируется переменная облачность, почти без осадков. Ночью и утром в отдельных районах региона может быть туманно, а ветер будет северо-восточный, также силой 4-9 метров в секунду.

Денис Дычаковский
