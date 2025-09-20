82.76% -1.2
сегодня 21:56
проиcшествия

В Новосибирске подросток выстрелил в одноклассника у школы

Фото: Сиб.фм
В Новосибирске девятиклассник ранен из травматического оружия возле школы.

Сегодня, 20 сентября, в Новосибирске рядом со школой №49 произошел инцидент с применением травматического оружия. Во время конфликта между двумя учениками девятого класса один из подростков выстрелил в другого из травматического пистолета.

По данным телеграм-канала «Инцидент Новосибирск», пуля пробила щеку пострадавшему школьнику. На место происшествия оперативно прибыла скорая помощь, которая доставила раненого подростка в больницу.

В настоящее время правоохранительные органы проводят проверку всех обстоятельств произошедшего инцидента. Выясняются причины конфликта и то, как школьник смог завладеть травматическим оружием.

Денис Дычаковский
Журналист

