В Новосибирской области мужчина погиб под колесами грузового поезда

Трагический инцидент произошел утром 20 сентября на железной дороге в районе остановочного пункта Сады в Новосибирской области.

47-летний местный житель погиб, попав под грузовой состав.

По предварительным данным, мужчина попытался пересечь железнодорожные пути непосредственно перед приближающимся поездом, нарушив правила безопасности. Локомотивная бригада применила экстренное торможение, однако избежать столкновения не удалось. От полученных травм пострадавший скончался на месте до прибытия скорой помощи.

Транспортная полиция проводит расследование обстоятельств происшествия. Одной из рассматриваемых версий является то, что пешеход мог не услышать предупредительные звуковые сигналы поезда, так как был в наушниках.

Материалы, собранные по факту происшествия, будут переданы в Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте Следственного комитета России для проведения дальнейшей проверки и установления всех деталей трагедии.

Ранее Сиб.фм писал о том, что 29-летний житель Новосибирска попал под поезд на перегоне станций Обь и Ипподром.