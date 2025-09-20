82.76% -1.2
сегодня
20 сентября, 11:17
пробки
3/10
погода
+15.9°C
курсы валют
usd 83.59 | eur 98.88
сегодня 09:33
проиcшествия

В Новосибирской области на пожаре погибли двое детей

В городе Татарске Новосибирской области произошла страшная трагедия: при пожаре в частном доме погибли двое малолетних детей, 2020 и 2023 годов рождения.

По предварительной информации, в момент возгорания малыши были оставлены без присмотра взрослых.

По факту трагедии Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности двум лицам. Следователям предстоит установить все причины и условия, которые привели к гибели детей.

Расследование взято на особый контроль прокуратурой. Для координации работы правоохранительных органов на место происшествия выезжал исполняющий обязанности Татарского межрайонного прокурора. Ведомство проследит за ходом и результатами всех следственных действий.

Ранее Сиб.фм писал о смертельном ДТП в Ордынском районе.

0
