В Новосибирской области на пожаре погибли двое детей

В городе Татарске Новосибирской области произошла страшная трагедия: при пожаре в частном доме погибли двое малолетних детей, 2020 и 2023 годов рождения.

По предварительной информации, в момент возгорания малыши были оставлены без присмотра взрослых.

По факту трагедии Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности двум лицам. Следователям предстоит установить все причины и условия, которые привели к гибели детей.

Расследование взято на особый контроль прокуратурой. Для координации работы правоохранительных органов на место происшествия выезжал исполняющий обязанности Татарского межрайонного прокурора. Ведомство проследит за ходом и результатами всех следственных действий.

