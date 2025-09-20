82.76% -1.2
сегодня 08:11
проиcшествия

В Ордынском районе погиб водитель Suzuki

ТГ-канал ГИБДД по НСО
В Ордынском районе Новосибирской области произошла смертельная авария. Вечером 19 сентября, около 21:55, на 6-м километре автодороги К-30 «Ордынское – Петровский» разбился водитель внедорожника Suzuki Grand Vitara.

По предварительной информации Госавтоинспекции, 60-летний мужчина, находившийся за рулем, при выезде на перекресток не справился с управлением. В результате автомобиль вылетел с проезжей части и опрокинулся в кювет.

Полученные в ДТП травмы оказались несовместимыми с жизнью. Водитель скончался на месте происшествия еще до прибытия бригады скорой медицинской помощи.

В настоящее время на месте трагедии работают сотрудники ГИБДД и следственно-оперативная группа полиции. Специалистам предстоит установить все точные причины и обстоятельства произошедшего.

Валерия Ким
Журналист

