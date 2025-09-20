Власти Новосибирска назвали источник неприятного запаха

В мэрии Новосибирска прокомментировали многочисленные жалобы жителей Центрального и Октябрьского районов на неприятный запах, напоминающий канализационный.

Как пояснили в департаменте ЖКХ, причиной зловония является работа главного канализационного коллектора, однако власти заверили, что уже предпринимают комплексные шаги для решения проблемы.

Источником запаха является ключевой узел городской системы водоотведения. В частности, проблема возникает в районе верхней камеры дюкера на улице Кирова, где из-за изменения режима движения сточных вод происходит интенсивное выделение газов.

В ведомстве подчеркнули, что для борьбы с запахами на этом участке уже установлена специальная система газоочистки. По результатам проверок, проведенных совместно с надзорными органами, превышений нормативов по загрязнению воздуха не зафиксировано, и система признана технически эффективной.

Тем не менее, для кардинального улучшения ситуации мэрия готовит новый комплекс мер. Уже выбран подрядчик, который разработает проектную документацию для установки более современной системы очистки. Параллельно формируется рабочая группа с участием научного сообщества и производителей оборудования для выбора наилучшей технологии.