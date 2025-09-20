Водитель седана насмерть сбил 24-летнего самокатчика в Новосибирске

Трагический инцидент произошел в Октябрьском районе Новосибирска в ночь на 20 сентября.

24-летний мужчина, передвигавшийся на электросамокате по улице Бориса Богаткова, погиб в результате столкновения с автомобилем Toyota Vista.

Как сообщили в пресс-службе ГАИ Новосибирской области, авария произошла около часа ночи в районе дома №213 по улице Бориса Богаткова. Самокатчик, пытаясь пересечь улицу Кошурникова, столкнулся с автомобилем под управлением 38-летнего водителя.

В результате столкновения молодой человек получил серьезные травмы и был госпитализирован, однако, несмотря на усилия врачей, спасти его не удалось.

На месте происшествия работали сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа, которые устанавливают все обстоятельства произошедшей трагедии.