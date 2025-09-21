13 лет в аварийном состоянии: появились новые подробности обрушения школы в Новосибирской области

В связи с частичным обрушением здания средней школы №5 в городе Татарске Новосибирской области возбуждено уголовное дело. Об этом сообщили в пресс-службе областного управления Следственного комитета. На место происшествия направлена группа следователей для выяснения обстоятельств произошедшего. Подробности инцидента – в материале Сиб.фм.

Школа прошла проверку на готовность к учебному году

По данным пресс-службы Министерства образования региона, здание школы №5 ранее было признано соответствующим стандартам, предъявляемым к новому учебному году. В официальном заявлении ведомства сказано, что администрация Татарского муниципального округа утвердила готовность учебного заведения к приему учеников накануне учебного года.

Проверка объекта была проведена перед 1 сентября, и по ее итогам было подтверждено соблюдение всех необходимых требований для начала учебного процесса.

Начато расследование

В связи с частичным обрушением здания средней школы №5 начато следствие. Возбуждено уголовное дело по соответствующей статье. В рамках расследования назначена строительная экспертиза, которая поможет установить степень износа здания и выявить причины, приведшие к его частичному разрушению.

Следствие изъяло документы, относящиеся к эксплуатации и ремонту учебного заведения. В ближайшее время специалисты проведут оценку технического состояния здания, а также установят сроки и исполнителей ремонтных работ.

В настоящее время продолжается сбор информации и проведение необходимых следственных мероприятий для выяснения всех обстоятельств случившегося. Губернатор Новосибирской области Андрей Травников поручил министру образования региона Марии Жафяровой отправиться на место происшествия для оценки ситуации и оперативного решения возникающих проблем.

Учеников переведут в другую школу

С понедельника все ученики небезопасной школы будут переведены в другое учебное заведение. Такое решение принято после частичного обрушения здания, об этом сообщает областное Министерство образования. Всего в школе учится 210 детей. Они продолжат обучение в школе №9, расположенной недалеко от их прежнего учебного заведения.

По информации администрации Татарского муниципального округа, здание аварийной школы было построено в 1937 году. В рамках государственной программы в Татарске ведется строительство новой школы на 550 мест, сообщили в администрации.

Местные жители выражали недовольство состоянием здания

По словам местных жителей, капитальный ремонт здания школы не проводился уже достаточно давно. Последний ремонт был сделан более шести лет назад, но и он не смог предотвратить дальнейшее разрушение здания.

Проблемы с техническим состоянием школы были выявлены еще в 2012 году. Тогда комиссия администрации Татарского района провела детальное обследование спортивного зала учебного заведения. По результатам экспертной оценки здание было признано аварийным, а проведение занятий в нем было квалифицировано как представляющее «реальную угрозу жизни» для учеников.

В 2019 году Андрей Травников во время встречи с жителями Татарска пообещал строительство новой школы. Однако, несмотря на то, что степень износа объекта составляла 70% еще шесть лет назад, школа продолжала функционировать. Занятия в аварийном здании проводились до последней недели перед обрушением.

