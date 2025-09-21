82.76% -1.2
сегодня
21 сентября, 11:24
пробки
2/10
погода
+13.5°C
курсы валют
usd 83.59 | eur 98.88
сегодня 08:30
общество

Бастрыкин взялся за эпизод с нападением женщины на подростка

Фото: СК РФ
Глава СК РФ потребовал доложить о ходе расследования. Пострадавшая обратилась в медицинское учреждение.

Руководитель Следственного комитета дал указание предоставить отчет о продвижении в расследовании акта хулиганства, направленного против несовершеннолетней особы в Новосибирской области.

В социальных сетях распространилась информация о том, что в Новосибирске нетрезвая женщина нанесла удар в лицо подростку. Потерпевшая была вынуждена обратиться за медицинской помощью.

В связи с данным инцидентом следственными органами Следственного комитета России по Новосибирской области было инициировано уголовное дело по статье 213 Уголовного кодекса Российской Федерации (хулиганство).

Глава Следственного комитета России, Александр Бастрыкин, распорядился, чтобы начальник следственного управления по Новосибирской области, Евгений Долгалев, предоставил доклад о текущем состоянии уголовного дела и всех установленных обстоятельствах.

Дарья Лапина
Журналист

