Белый седан Volkswagen и чёрный кроссовер столкнулись в Академгородке под Новосибирском

Автомобили получили очень серьёзные повреждения, есть пострадавшие.

Ночью на одной из улиц Академгородка столкнулись легковой автомобиль Volkswagen белого цвета и кроссовер черного цвета, который в результате аварии опрокинулся. Оба транспортных средства получили значительные повреждения.

По предварительным данным и исходя из фотоматериалов, в дорожно-транспортном происшествии есть пострадавшие. На месте происшествия работали бригада скорой помощи, сотрудники спасательной службы и представители МЧС России.

По предварительным данным, причиной столкновения могло стать нарушение правил дорожного движения одним из водителей. Рассматриваются различные версии, включая превышение скорости, несоблюдение дистанции и возможные проблемы с управлением транспортным средством. Окончательные выводы будут сделаны после проведения тщательного расследования и анализа всех имеющихся данных.