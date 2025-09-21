Дача и баня вспыхнули в посёлке Мошково под Новосибирском

Инцидент произошел на улице Ягодная, на происшествие выехали 10 сотрудников МЧС.

В поселке Мошково, на улице Ягодной, вечером произошло возгорание дачного домика и бани. Оперативная группа пожарных прибыла на место инцидента в течение 8 минут, но к этому времени огонь уже полностью охватил постройки. Пожарные справились с огнем за 15 минут, ликвидировав возгорание.

В результате пожара дачный дом был полностью уничтожен пламенем, а кровля бани частично повреждена. Общая площадь, затронутая огнем, составила 18 квадратных метров.

Для ликвидации последствий происшествия было задействовано 10 спасателей и 3 единицы спецтехники МЧС России.