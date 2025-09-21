День осеннего равноденствия 22 сентября года: время наступления, значение, обычаи и народные приметы

В 2025 году момент, когда продолжительность дня и ночи становится одинаковой, приходится на понедельник, 22 сентября. Информацию об особенностях и традициях этого явления представляет Сиб.фм.

Когда ожидать?

Равноденствие – это астрономический феномен, обусловленный положением Земли относительно Солнца в процессе её вращения вокруг своей оси и движения по орбите. В это время солнечные лучи направлены перпендикулярно к экватору. В этот день Солнце восходит точно на востоке и садится точно на западе, находясь над горизонтом и под ним по 12 часов. Равное разделение суток на день и ночь и объясняет название этого события.

Осеннее и весеннее равноденствия знаменуют собой астрономическое начало соответствующих сезонов. Интервал между ними, называемый тропическим годом, составляет приблизительно 365,2422 солнечных суток. Именно из-за этой не целой величины равноденствия каждый год происходят в разное время.

Распространено мнение, что осеннее равноденствие всегда приходится на 22 сентября, однако это не совсем верно: фактическое время перехода варьируется, и изменения могут достигать трех дней.

В 2025 году Солнце, двигаясь по эклиптике, пересечет небесный экватор и перейдет из Северного полушария в Южное 22 сентября в 18:19 по всемирному координированному времени (UTC-0). По московскому времени это произойдет в 21:19, а по томскому – в 01:19.

С этого момента дни будут сокращаться, пока не наступит 21 декабря — день зимнего солнцестояния, с самой короткой продолжительностью светового дня. Затем процесс изменит направление, и в 20-х числах марта произойдет весеннее равноденствие, снова уравнивающее день и ночь.

Традиции и приметы

Осеннее равноденствие символизирует окончание летнего сезона, завершение сбора урожая и подготовку к зиме. В Древнем Египте это событие было связано с началом нового года по солнечному календарю. Многие древние культуры придавали этому дню особое, священное значение. Праздники включали в себя различные ритуалы, направленные на обеспечение плодородия: устраивались ярмарки, выражалась благодарность высшим силам за урожай и почиталась память предков.

У славян этот день отмечался народными гуляньями, хороводами и песнями в честь урожая. Существовал обычай осыпать друг друга зерном, желая благополучия. На праздничном столе обязательно были яблоки, мед, пироги с капустой и грибами, настойки из брусники и рябины. Главным блюдом был хлеб из муки нового урожая. Широкое гостеприимство – щедрые угощения и посещение соседей – считалось залогом будущего процветания.

Согласно поверьям, вода из родников в период около равноденствия обладает особой силой, дарящей здоровье пожилым людям. Женщины умывались этой водой, чтобы сохранить молодость и красоту.

В этот день собирали рябину для изготовления оберегов от сглаза и злых духов. Гроздья рябины с листьями размещали между оконными рамами, чтобы защитить дом от нечисти и обеспечить спокойный сон.

В Японии равноденствие является официальным праздником, уходящим корнями в традицию благодарности богам за урожай. Японцы посещают могилы предков и готовят специальные постные блюда.

Считалось, что в равноденствие необходимо очистить дом от ненужных вещей, чтобы отвести болезни и неудачи, а для очищения души и тела посетить баню.

Существует множество примет, связанных с погодой в этот день, которые предсказывают наступление зимы. Ясная и солнечная погода предвещала долгую осень, а рано пожелтевшие листья рябины и отлет птиц указывали на ранние и сильные морозы. Большое количество ягод на рябине также считалось признаком холодной зимы. Верили, что сны в это время сбываются, а браки, заключенные в равноденствие, будут крепкими и счастливыми.