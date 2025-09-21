До 21 сентября включительно новосибирцы могут приложиться к мощам святителя Тихона

Важно не опоздать и вовремя приехать в Вознесенский кафедральный собор.

В Новосибирске, 19 сентября, в Вознесенском кафедральном соборе состоялась торжественная церемония встречи ковчега с частицей мощей святителя Тихона, Патриарха Московского и всея России. Митрополит Новосибирский и Бердский Никодим в сопровождении архиереев Новосибирской митрополии и священнослужителей городских приходов приветствовал святыню у врат храма.

У верующих будет возможность отдать дань уважения мощам 21 сентября с 7:00 утра до 19:00 вечера, после чего состоится прощальное богослужение, и ковчег будет отправлен в дальнейший путь.