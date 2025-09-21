«Мать оставила малышей одних»: в Новосибирской области соседи рассказали подробности гибели двоих детей в пожаре

Что известно о гибели детей при пожаре в Татарске?

Трагический инцидент произошел днем 19 сентября в городе Татарске. Сигнал о возгорании поступил в пожарную службу в 19:55, и уже через шесть минут спасательные службы прибыли на место происшествия. Согласно информации, предоставленной Главным управлением МЧС по Новосибирской области, внутри жилого дома наблюдалось сильное задымление и открытое пламя.

По словам соседей, наиболее вероятной причиной возгорания стало короткое замыкание электропроводки. В момент пожара в доме находились двое маленьких детей, которых, как утверждают очевидцы, мать заперла и ушла в гости к своим подругам.

«Отец детей, прибывший на место происшествия, пытался проникнуть внутрь через окно, однако пожарные не позволили ему этого сделать. Спасатели вынесли из горящего дома двух детей без признаков жизни, врачи скорой помощи пытались их реанимировать, но, к сожалению, безуспешно», — рассказала Сиб.фм жительница города Татарска.

Представители следственных органов подтвердили факт гибели двоих несовершеннолетних детей в возрасте 5 и 2 лет. По информации местных жителей, семья характеризовалась как неблагополучная.

Соседи говорят, что мать и отец злоупотребляли алкоголем. У них есть старший сын, ему 17 лет, он учится в колледже и живет отдельно, сообщили соседи.

После пожара мать погибших детей была доставлена в медицинское учреждение для проведения психиатрической экспертизы.

В городской администрации Татарска отметили, что в доме был установлен датчик пожарной сигнализации.

В настоящее время уточняется информация о том, сработал ли датчик или был отключен. Причины пожара расследует СК.

Следователи совместно с сотрудниками МЧС проводят тщательный осмотр места происшествия, изымают необходимые вещественные доказательства и образцы для проведения экспертиз. Назначены пожарно-техническая и судебно-медицинская экспертизы для установления точных причин смерти погибших детей, сообщили в Следственном управлении Следственного комитета Российской Федерации по Новосибирской области.

По факту пожара возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности двум или более лицам.