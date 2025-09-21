Мэрия Новосибирска ответила по жалобе на сильный запах из канализации

Коммунальщики установили специальную систему газоочистки в коллекторе.

Администрация Новосибирска отреагировала на недовольство жителей Октябрьского района, вызванное канализационными ароматами. Горожане выразили обеспокоенность запахом, исходящим от пересечения улиц Кирова и Московской.

Как сообщает "Горсайт", ссылаясь на департамент энергетики и ЖКХ мэрии Новосибирска, в районе улицы Московской пролегает основной канализационный коллектор (диаметром 1840 мм). Неподалеку от дома №23 по улице Кирова размещена верхняя камера дюкера (ВКД), где происходит смена режима движения сточных вод с самотечного на напорный, что приводит к выделению газов. Именно эти факторы являются причиной возникновения неприятных запахов.

По информации городских властей, в коллекторе была установлена специализированная система для очистки газов. Проверки, проведенные Роспотребнадзором и другими контролирующими органами, не показали превышения допустимых концентраций газов в атмосфере.

В настоящий момент мэрия занимается поиском подрядной организации для разработки проекта новой системы газоочистки и в сотрудничестве с "Горводоканалом" решает проблемы, обозначенные жителями города.