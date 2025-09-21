Мощная волна магнитных бурь G3 ударит в Новосибирске с 23 сентября

Магнитные бури продлятся несколько дней.

По данным геофизических обсерваторий, пик магнитной бури придется на утро 23 сентября, достигнув уровня G3 по пятибалльной шкале. Это означает, что возможны перебои в работе спутниковой навигации, радиосвязи и энергосистем. Специалисты рекомендуют отложить дальние поездки и быть готовыми к кратковременным отключениям электроэнергии.

Медики предупреждают о возможном ухудшении состояния здоровья у метеозависимых людей. Головные боли, бессонница, скачки артериального давления — наиболее распространенные симптомы, которые могут проявиться в этот период. Врачи советуют соблюдать режим дня, избегать стрессов и употреблять достаточное количество воды. Следует также ограничить физические нагрузки и, по возможности, избегать приема алкоголя и кофе.

Несмотря на потенциальные неудобства, магнитные бури — это также впечатляющее природное явление. При благоприятных условиях жители Новосибирска смогут наблюдать северное сияние, которое обычно не видно в этих широтах. Фотографы и любители астрономии готовятся запечатлеть это редкое зрелище. Для тех, кто хочет увидеть сияние, рекомендуют выбирать места с минимальным световым загрязнением, подальше от городских огней. Лучшее время для наблюдения — поздняя ночь и раннее утро.

Жителям Новосибирска следует проявить бдительность и подготовиться к возможным последствиям магнитной бури. Следуя рекомендациям специалистов и городских властей, можно минимизировать негативное влияние этого природного явления и, возможно, даже стать свидетелями удивительного северного сияния.