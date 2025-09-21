Новосибирские учёные разрабатывают замену антибиотикам

В Новосибирске научные сотрудники ведут работу над инновационным средством, призванным стать альтернативой антибиотикам.

Специалисты из новосибирского Института химической биологии и фундаментальной медицины СО РАН занимаются созданием принципиально новых лекарственных средств для борьбы с инфекциями, вызываемыми устойчивыми к антибиотикам стафилококками. Фундаментом для разработки служат белки-эндолизины, обладающие способностью разрушать клеточные стенки бактерий. Об этом информирует издание «Наука в Сибири».

«Для преодоления проблемы специфичности бактериофагов мы выделили из фаговой ДНК только те генетические элементы, которые отвечают за деструкцию бактериальных клеток. Уникальность структуры стафилококков состоит в идентичности строения их внутренних и внешних слоев, благодаря чему эндолизин может атаковать бактерии как изнутри, так и снаружи», — пояснил Андрей Матвеев, ведущий научный сотрудник лаборатории антимикробных препаратов ИХБФМ СО РАН, кандидат биологических наук.

Исследователи создают лекарственные формы для применения как внутрь организма, так и наружно. В данный момент разработка находится на стадии первичных испытаний на лабораторных животных.

