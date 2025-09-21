Новосибирские водители заметили дефицит дизельного топлива на АЗС 21 сентября

В Новосибирске 21 сентября 2025 года водители столкнулись с неожиданной проблемой – дефицитом дизельного топлива на автозаправочных станциях. Очереди выстроились у немногих АЗС, где еще оставались запасы ДТ, а на многих заправках висели объявления о временном отсутствии этого вида топлива.

Причины возникшего дефицита пока не ясны. Официальные представители нефтеперерабатывающих компаний и регионального правительства воздерживаются от комментариев, что порождает волну слухов и предположений среди автомобилистов. Некоторые связывают ситуацию с плановыми ремонтными работами на НПЗ, другие – с перебоями в поставках из-за логистических сложностей. Третьи же предполагают, что дефицит вызван искусственным сдерживанием цен накануне грядущего повышения акцизов на топливо.

Ситуация осложняется тем, что для многих новосибирских предприятий, использующих дизельную технику, нехватка топлива может привести к серьезным сбоям в работе. Транспортные компании, строительные организации и сельскохозяйственные предприятия особенно остро ощущают на себе последствия дефицита. Руководители этих компаний в спешном порядке ищут альтернативные источники топлива, чтобы минимизировать риски остановки производства.

Власти заверили, что принимают все возможные меры для стабилизации ситуации на рынке топлива. Ведутся переговоры с поставщиками и производителями, чтобы оперативно восполнить запасы дизельного топлива на АЗС. Параллельно проводятся проверки, чтобы исключить возможность спекуляций и необоснованного завышения цен на топливо.

Однако, пока ситуация остается напряженной, и водители вынуждены тратить немало времени на поиски заправки с дизельным топливом. Многие переходят на бензин, что создает дополнительную нагрузку на сети АЗС, торгующих бензином. В социальных сетях и на форумах автомобилисты делятся информацией о наличии дизеля на различных заправках, помогая друг другу ориентироваться в сложившейся ситуации.