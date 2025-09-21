Новосибирцам рассказали про строгие запреты на Рождество Пресвятой Богородицы

В воскресенье, 21 сентября, православные верующие отмечают Рождество Пресвятой Богородицы.

21 сентября, в воскресенье, православные христиане отпразднуют Рождество Пресвятой Богородицы. Торжества начинаются в преддверии праздника с всенощного бдения и продолжаются в течение нескольких дней. "АиФ-Новосибирск" сообщает о традициях и запретах, связанных с этим днем.

Рождество Пресвятой Богородицы открывает цикл двунадесятых праздников в церковном календаре. Это событие связано с появлением на свет Матери Божией, что стало предвестием исполнения пророчества о пришествии Спасителя.

Вечером накануне в церквях проходят праздничные службы. В своих молитвах верующие просят о даровании детей, благополучии семьи, удачном браке и божественной защите. В старину на Руси этот день отмечали с особым размахом, так как он знаменовал завершение сельскохозяйственных работ и наступление осени. Поэтому 21 сентября принято благодарить Всевышнего за щедрый урожай и просить о благословении на предстоящую зиму.

После церковной службы обычно собираются за семейным столом, на котором присутствуют блюда из нового урожая: свежий хлеб, пироги с капустой и грибами, каши и мед. В этот день допускается употребление в пищу продуктов животного происхождения: мяса, рыбы, молочных продуктов и других.

На Руси остатки трапезы отдавали скоту и птицам, а вот сметать крошки со стола считалось плохой приметой. Верили, что нарушение этого обычая может привести к убыткам в доме.