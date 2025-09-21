Опубликован календарь праздничных дней на 2026 год

Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации представило вниманию граждан календарь праздничных и выходных дней на 2026 год. Документ, традиционно вызывающий повышенный интерес, содержит перечень государственных праздников и соответствующих нерабочих дней, позволяя заранее спланировать отдых и досуг на будущий год. Новый календарь отражает стремление государства к балансу между необходимостью поддержания эффективного рабочего процесса и обеспечением полноценного отдыха для трудящихся.

Зимние праздники

Начало 2026 года ознаменуется продолжительными новогодними каникулами. Жители России смогут насладиться отдыхом с 1 по 8 января включительно, что даст возможность провести время с семьей, совершить поездки или посвятить себя любимым занятиям. Рождество Христово, отмечаемое 7 января, также входит в число нерабочих дней.

Весенние праздники

В марте россиян ждет Международный женский день – 8 марта. В 2026 году он выпадает на воскресенье, поэтому выходной день будет перенесен на понедельник, 9 марта. Майские праздники традиционно порадуют граждан дополнительными выходными. Праздник Весны и Труда, 1 мая, и День Победы, 9 мая, образуют два продолжительных периода отдыха, позволяя насладиться началом теплого сезона и почтить память героев Великой Отечественной войны.

Летние праздники

В июне отмечается День России – 12 июня. Этот праздник, символизирующий национальное единство и гражданский мир, также является нерабочим днем.

Осенние праздники

В ноябре россиян ждет День народного единства, который отмечается 4 ноября. Этот праздник посвящен событиям 1612 года, когда народное ополчение во главе с Кузьмой Мининым и Дмитрием Пожарским освободило Москву от польских интервентов. День народного единства также входит в число нерабочих дней.

Дополнительные выходные и переносы

В календаре праздничных дней на 2026 год предусмотрены переносы выходных дней, совпадающих с праздничными днями, в соответствии с трудовым законодательством. Это позволяет рационально использовать рабочее время и обеспечить более продолжительный отдых для граждан. Подробная информация о переносах выходных дней представлена в официальном календаре, опубликованном на сайте Министерства труда и социальной защиты.