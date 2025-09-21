Подробности обрушения школы в Татарске под Новосибирском: охранник выжил, возбуждено уголовное дело

В момент ЧП в учебном заведении был только сторож, который чудом успел выскочить на улицу. Жители Новосибирска задаются вопросом: «А что, если бы внутри были дети?».

21 сентября в Татарском районе Новосибирской области произошло частичное обрушение здания школы №5, построенной в 1937 году и не проходившей качественного ремонта. В момент инцидента в школе находился охранник, который успел эвакуироваться. Жертв и пострадавших нет. На месте работают спасатели и представители администрации. Учеников переведут в соседнюю школу №9, которая в шаговой доступности.

Местная жительница Оксана опасается, что аналогичная участь может постигнуть многоквартирный дом, в котором она проживает, так как он находится в критическом состоянии, а обращения в администрацию остаются без ответа.