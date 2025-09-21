82.76% -1.2
сегодня
21 сентября, 16:39
пробки
3/10
погода
+20°C
курсы валют
usd 83.59 | eur 98.88
сегодня 13:59
общество

Пять человек пострадали при ДТП на Шлюзе в Новосибирске

Фото: Спасатели МАСС
Porsche Cayenne и Volkswagen Lavida столкнулись в серьезном ДТП.

Минувшей ночью группа быстрого реагирования Вега-3 была направлена на место дорожно-транспортного происшествия на улице Российской. Там произошло столкновение между двумя машинами: Porsche Cayenne и Volkswagen Lavida.

В результате инцидента травмы получили пять человек. Два человека оказались зажаты внутри автомобиля Volkswagen. Прибывшие на место медики скорой помощи оказали необходимую помощь всем пострадавшим и доставили их в больницу.

Помимо этого, на месте аварии были выполнены работы по предотвращению возгорания, а также обеспечена устойчивость поврежденных транспортных средств.

Дарья Лапина
Журналист

