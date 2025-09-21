Пять человек пострадали при ДТП на Шлюзе в Новосибирске

Porsche Cayenne и Volkswagen Lavida столкнулись в серьезном ДТП.

Минувшей ночью группа быстрого реагирования Вега-3 была направлена на место дорожно-транспортного происшествия на улице Российской. Там произошло столкновение между двумя машинами: Porsche Cayenne и Volkswagen Lavida.

В результате инцидента травмы получили пять человек. Два человека оказались зажаты внутри автомобиля Volkswagen. Прибывшие на место медики скорой помощи оказали необходимую помощь всем пострадавшим и доставили их в больницу.

Помимо этого, на месте аварии были выполнены работы по предотвращению возгорания, а также обеспечена устойчивость поврежденных транспортных средств.