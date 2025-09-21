Российских пенсионеров ждут выплаты к 1 октября

В преддверии Международного дня пожилых людей, отмечаемого 1 октября, пенсионерам в ряде регионов будут произведены дополнительные выплаты.

Уточняется, что эти выплаты не являются федеральной мерой поддержки, а осуществляются по инициативе региональных властей. Финансирование данных выплат предусмотрено в бюджетах субъектов Российской Федерации, и окончательное решение об их предоставлении принимается на местах.

«Размер и порядок получения этих доплат могут отличаться в зависимости от региона проживания пенсионера», – отмечается в сообщении.

Для получения информации о действующих в регионе программах поддержки пожилых граждан, пенсионерам рекомендуется обращаться в местные отделения Социального фонда или многофункциональные центры. Там можно получить консультацию о доступных выплатах и способах их оформления.