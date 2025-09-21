82.76% -1.2
общество

Рождество Пресвятой Богородицы 2025: душевные картинки и открытки с поздравлениями

Фото: ru.pinterest.com и источники, указанные на изображении
Двунадесятый праздник знаменует начало церковного годового цикла и занимает особое место в богослужебной традиции.

Установление праздника Рождества Пресвятой Богородицы, в народной традиции именуемого Малой Пречистой, побуждает христиан не терять оптимизма и делиться добром с окружающими. Этот день посвящен появлению на свет Девы Марии, будущей матери Спасителя Иисуса Христа.

В этот особенный день принято выражать поздравления членам семьи, друзьям и коллегам. Искренние пожелания и красочные поздравительные открытки способствуют созданию атмосферы торжества и подчеркивают глубокий духовный смысл этого события в православном церковном календаре.

Фото Рождество Пресвятой Богородицы 2025: душевные картинки и открытки с поздравлениями 2

Фото Рождество Пресвятой Богородицы 2025: душевные картинки и открытки с поздравлениями 3

Фото Рождество Пресвятой Богородицы 2025: душевные картинки и открытки с поздравлениями 4

Фото Рождество Пресвятой Богородицы 2025: душевные картинки и открытки с поздравлениями 5

Фото Рождество Пресвятой Богородицы 2025: душевные картинки и открытки с поздравлениями 6

Фото Рождество Пресвятой Богородицы 2025: душевные картинки и открытки с поздравлениями 7

Фото Рождество Пресвятой Богородицы 2025: душевные картинки и открытки с поздравлениями 8

Фото Рождество Пресвятой Богородицы 2025: душевные картинки и открытки с поздравлениями 9

Дарья Лапина
Журналист

