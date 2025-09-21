82.76% -1.2
21 сентября, 14:05
сегодня 12:04
общество

СК возбудил уголовное дело из-за обрушения школы №5 в Татарске Новосибирской области

Фото: МЧС НСО
Чудом никто не пострадал, трагедия произошла в выходной день.

СК возбудил уголовное дело из-за частичного обрушения здания школы №5 в Татарске, следственная группа уже на месте, назначена судебная строительная экспертиза для выяснения причин обрушения. Изъята документация, проводится расследование обстоятельств происшествия.

В рамках уголовного дела будут тщательно проверены все этапы строительства и ремонта школы, а также соблюдение норм безопасности. Особое внимание уделят качеству использованных материалов и квалификации рабочих, участвовавших в проекте. Следователи планируют допросить представителей администрации школы, подрядной организации и других лиц, имеющих отношение к строительству и эксплуатации здания.

Дарья Лапина
Журналист

